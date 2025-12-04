Экс-главу района в Алтайском крае будут судить за превышение полномочий

В суд направлено уголовное дело в отношении экс-главы Первомайского района Алтайского края Юлии Фроловой, обвиняемой в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Ей грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает следственное управление СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По версии следствия, в мае 2023 года администрация района заключила контракт с барнаульской компанией на проведение капремонта стадиона в селе Первомайском с размещением «Умной спортивной площадки». Директор строительной фирмы и ее «фактический руководитель» предоставили фиктивные документы, в которых были указаны ложные данные о качестве выполненных работ. При этом глава района, указывают правоохранители, приняла работы. Ущерб бюджету края составил 15 млн руб.

О задержании Юлии Фроловой стало известно в июле этого года. По решению суда на имущество обвиняемой стоимостью около 10 млн руб. наложен арест.

Александра Стрелкова