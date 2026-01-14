Главе СК доложат о причинах травмирования девочки на тюбинге в Магнитогорске

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Челябинской области Константину Правосудову доложить о ходе расследования уголовного дела по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья граждан). Дело завели после травмирования девочки во время катания на тюбингах в Магнитогорске, сообщает пресс-служба госоргана.

По данным регионального управления СК, 10 января пятилетняя девочка каталась на тюбингах со склона в парке в Правобережном районе. Во время спуска она столкнулась со взрослым местным жителем. Несовершеннолетняя получила перелом ключицы.

Следователи осмотрели место происшествия, допрашиваются очевидцы, индивидуальный предприниматель, предоставляющий тюбинги на прокат, и его сотрудники. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Виталина Ярховска