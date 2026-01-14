В Ростове загорелось промышленное предприятие после атаки ВСУ

В Ростове-на-Дону отражают атаку беспилотников, сообщил мэр города Александр Скрябин. В результате падения БПЛА загорелись строения промышленного предприятия, написал он в своем Telegram-канале.

Глава города не уточнил, какое именно предприятие получило повреждения. О пострадавших пока не сообщается.

В городе также были повреждены несколько многоквартирных домов, заявил господин Скрябин. Информация о последствиях уточняется. Экстренные и оперативные службы находятся на местах происшествий.