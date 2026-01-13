«Манчестер Юнайтед» сообщил о назначении Майкла Кэррика главным тренером

«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Майкла Кэррика главным тренером основной команды до конца сезона-2025/26, сообщается в пресс-релизе клуба.

Майкл Кэррик

Фото: Jason Cairnduff / File Photo / Reuters Майкл Кэррик

Фото: Jason Cairnduff / File Photo / Reuters

За 12 лет Кэррик провел 464 матча и выиграл пять титулов Премьер-лиги, Кубок Англии, два Кубка лиги, Лигу чемпионов УЕФА, Лигу Европы и клубный чемпионат мира ФИФА.

После завершения игровой карьеры в 2018 году Майкл Кэррик вошел в тренерский штаб и работал под руководством Жозе Моуринью и Уле-Гуннара Сульшера. С октября 2022 года в течение двух с половиной лет он возглавлял «Мидлсбро».

Кэррик сменил Рубена Аморима, отправленного в отставку 5 января. Сейчас «Манчестер Юнайтед» идет седьмым в АПЛ и вылетел из Кубка Англии и Кубка лиги.