Билл Клинтон на фото в джакузи находился с одной из жертв по делу Эпштейна

Среди опубликованных материалов по делу Джеффри Эпштейна есть фотография экс-президента США Билла Клинтона в джакузи. В нем он находится с одной из жертв торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации.

Новые материалы по делу Эпштейна ранее опубликовало министерство юстиции США. Ведомство уточняло, что вся информация, которая могла бы раскрыть личность пострадавших или их родственников, отредактирована.

Пресс-секретарь Минюста США Гейтс Макгавик опубликовал в соцсети X одну из рассекреченных фотографий, на которых виден Билл Клинтон в джакузи с еще одним человеком. «Любимый президент-демократ. Черный квадрат добавлен для защиты жертвы»,— написал он.

В обнародованных файлах присутствуют многочисленные материалы самого Джеффри Эпштейна с его жертвами, фото и видео детской порнографии. В числе материалов также опубликованы фотографии людей в российской военной форме, певца Майкла Джексона, инструкция по массажу для детей, список контактов девушек из Москвы, заказ книг про секс-рабство.