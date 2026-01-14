В Ярославле снизилась доходность сдачи квартир в аренду

Доходность от сдачи квартир в Ярославле за год снизилась на 1 п.п., сообщили «Ъ-Ярославль» в пресс-службе «Циан» со ссылкой на собственные данные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В январе 2025 года доходность от сдачи 1-комнатной квартиры в областном центре составляла 8,2%, в январе 2026-го она составила 7,2%.

Для расчета аналитики компании брали среднюю стоимость 1-комнатной квартиры, приобретенной на вторичном рынке, и цену аренды такого жилья. В январе текущего года стоимость однушки в Ярославле составила 4,1 млн руб., а ее аренда — 24,7 тыс. руб. в месяц.

В целом в России доходность от аренды снизилась с 6,6% до 6,5%. Это произошло за счет того, что жилая недвижимость дорожала быстрее, чем ее аренда.

«В начале 2026 года доходность от сдачи квартиры в аренду по-прежнему ниже, чем от банковского вклада. При этом разрыв за год сократился, так как в начале 2025 г. ставки по длительным вкладам достигали 20%. При дальнейшем снижении ключевой ставки ЦБ часть держателей депозитов выйдут на рынок недвижимости, чтобы сохранить свои сбережения в надежном и предсказуемом активе»,— прокомментировала тенденции на рынке ведущий аналитик «Циана» Елена Бобровская.

Антон Голицын