Внутренний туризм сбавил темп

Рост числа поездок по России в 2025 году оказался минимальным за последние годы — по разным оценкам, он составил от 1% до 5%. Это заметно слабее динамики 2024 года и отражает охлаждение спроса на внутренние направления на фоне падения интереса к курортам Краснодарского края и возобновившегося интереса россиян к зарубежному отдыху.

По данным совместного исследования «Сбер Индекса» и OneTwoTrip, количество внутренних туристов выросло лишь на 1% год к году. Росстат фиксирует более высокие цифры: за январь—ноябрь 2025 года в российских отелях остановилось 82,9 млн человек, что на 4,5% больше, чем годом ранее, однако и этот показатель почти вдвое ниже темпов роста 2024 года. В Ассоциации туроператоров России оценивают общий прирост турпотока в 2–4%, отмечая при этом падение организованного сегмента примерно на 10%.

Сильнее всего по рынку ударило сокращение спроса на черноморские курорты. В «Алеане» указывают, что после закрытия пляжей Анапы бронирования в регионе упали на 60–70%, а негативный эффект затронул и другие курорты Краснодарского края. Часть туристов переориентировалась на альтернативные направления — Крым, Архыз и Дагестан, где спрос за год вырос на 15–33%.

Параллельно усилился отток путешественников за рубеж. Продажи туров на иностранные курорты в 2025 году выросли на 15%, чему способствовали укрепление рубля и расширение полетных программ, в том числе в Азию. Эксперты не ожидают быстрого восстановления внутреннего туризма в 2026 году: туристы продолжают экономить, а спрос на зарубежные поездки уже сейчас существенно опережает прошлогодние показатели ранних продаж.

