Туристы исчерпали внутренний рост

Количество путешествующих по стране россиян за 2025 год, по разным оценкам, выросло в диапазоне от 1% до 5%, что заметно ниже показателей 2024 года. Охлаждение связано с падением спроса на курорты Краснодарского края и желанием российских граждан вновь отдыхать за рубежом, что стало доступнее с укреплением курса рубля. В 2026 году давление негативных факторов на рынок внутреннего туризма сохранится.

Количество внутренних туристов в 2025 году увеличилось на 1% год к году, подсчитали в рамках совместного исследования аналитики «Сбер Индекса» и OneTwoTrip. Это хуже результата позапрошлого года, когда прирост оценивался в 6%. Согласно Росстату, в январе—ноябре 2025 года в российских отелях остановилось 82,87 млн человек, что больше на 4,5% год к году (в 2024 году рост составил 10,9%). Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин считает, что турпоток по стране за прошлый год вырос на 2–4%. Ситуация в сегменте организованных туров хуже: рынок потерял около 10% клиентов, отмечает он. Это связано с ограниченным спросом на курортный отдых в Краснодарском крае, поездки куда туристы традиционно бронируют через операторов.

В туроператоре «Алеан» обращают внимание, что на рынке сказалось в первую очередь закрытие пляжей Анапы, где число бронирований сократилось на 60–70%. Негативный эффект прослеживался и на других курортах черноморского побережья Краснодарского края. Согласно подсчетам «Сбер Индекса» и OneTwoTrip, регион по итогам 2025 года остался третьим по востребованности туристическим направлением. Часть краснодарского турпотока переориентировалась на Крым, Архыз и Дагестан, где количество бронирований вросло на 15–33% за год, отмечают в «Алеане».

Многие путешественники сделали выбор также в пользу зарубежных направлений. Продажи туров на зарубежные курорты за год увеличились на 15%, следует из данных «Сбер Индекса» и OneTwoTrip. Директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев считает, что российские курорты стали сильнее отставать от зарубежных после укрепления рубля и роста популярности отдельных азиатских направлений. Например, продажи туров в Китай в прошлом году увеличились втрое за счет отмены виз и расширения полетных программ.

Другим фактором господин Козырев называет накопившуюся усталость от отдыха внутри страны: «С начала пандемии у туристов было время изучить локальные курорты, теперь им хочется расширить географию». Поменялась и карта зарубежного спроса. Доля традиционно наиболее востребованного у российских путешественников направления, Турции, за прошлый год снизилась с 41% до 37%, следует из данных Travelata.ru. Интерес к ОАЭ также немного ослаб.

Продолжающие ориентироваться на отдых внутри России туристы сокращают траты. Потребители ждут «горящих предложений», откладывая решение о поездке до последнего. Сергей Ромашкин отмечает, что многие путешественники переориентируются на размещение в квартирах и апартаментах, где ночь может стоить в полтора—два раза дешевле, чем в отеле. Согласно «Сбер Индексу», расходы на поездки по России в 2025 году в среднем выросли примерно на уровень инфляции — на 7%. Стоимость проданной ночи внутри страны, по данным «Островка», увеличилась на 8%, до 5,7 тыс. руб.

Сергей Ромашкин не видит перспектив существенного роста внутреннего турпотока в 2026 году: здесь многое зависит от общей потребительской уверенности, которая продолжает снижаться. В «Алеане» также отмечают, что пока сохраняются тенденции 2025 года — туристы стремятся сократить расходы и количество поездок. Руководитель международных проектов «Слетать.ру» Любовь Воронина говорит, что спрос на зарубежные туры с заездами в 2026 году превышает ранние продажи прошлого года на 60%. Директор по маркетингу Level.Travel Евгений Гинзбург ждет в 2026 году роста потока на массовых курортах, таких как Турция и Египет.

Александра Мерцалова