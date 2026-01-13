Суд оставил в силе приговор женщине, чьи дети погибли во время пожара в Асбесте

Свердловский областной суд оставил в силе приговор 23-летней жительнице Асбеста (Свердловская область) Татьяне Потаповой, признанной виновной в гибели двух детей во время пожара по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Пожар произошел 28 июля 2025 года в двухкомнатной квартире на первом этаже дома на ул. Московской. Следствие установило, что мать оставила трехлетнюю дочь и четырехлетнего сына без присмотра — на допросе она сказала, что ненадолго ушла к подруге. Дети дома нашли газовую зажигалку и подожгли мебель. Причиной смерти стало острое отравление окисью углерода с развитием острой дыхательной недостаточности — девочка была найдена без признаков жизни, мальчик скончался в машине скорой помощи.

В ходе следствия подсудимая признала вину, обратилась с ходатайством о рассмотрении дела в особом порядке. При назначении наказания суд учел, что ранее подсудимая не привлекалась к уголовной ответственности, полностью признала вину и раскаялась в содеянном, имеет постоянное место жительства и работы.

В ноябре Асбестовский городской суд назначил Потаповой наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор был обжалован как прокуратурой, так и адвокатом обвиняемой, но безуспешно.

Полина Бабинцева