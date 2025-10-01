В суд направлено дело о гибели двух детей во время пожара в Асбесте

Уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), которое расследовалось после гибели двух детей во время пожара в пятиэтажке на ул. Московская в Асбесте (Свердловская область), передано в суд. Обвинение предъявлено 23-летней матери погибших, сообщили в управлении СКР по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что 28 июля обвиняемая оставила трехлетнюю дочь и четырехлетнего сына без присмотра в своей двухкомнатной квартире на первом этаже. Дома они нашли газовую зажигалку и подожгли мебель. Дети погибли из-за того, что надышались продуктами горения — как было установлено на судмедэкспертизе, причиной смерти стало острое отравление окисью углерода с развитием острой дыхательной недостаточности. Сообщение о возгорании поступило в полицию Асбеста в 11:35 от пожарных. Спасателям пришлось разбить окно, чтобы попасть в квартиру.

Семья была неполной и ранее состояла на учете в ОВД. «При осмотре места происшествия тело одного малыша нашли в коридоре, а второго— на двухъярусной кровати. Девочка была без признаков жизни, а мальчик еще дышал. Скорая пыталась его спасти, но, к большому сожалению, предпринятые меры положительного результата не дали. Мать детей пояснила сыщикам, что якобы ненадолго отлучилась к подруге»,— рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Обстоятельства инцидента устанавливали сотрудники территориального следственного отдела совместно со следователями и криминалистами областного СУ СК России, а также представителями отдела криминалистического сопровождения следствия из Екатеринбурга.

Напомним, обвиняемая до рождения детей состояла на учете в службе ПДН за самовольные уходы из дома. Во время пожара в доме самостоятельно из подъезда эвакуировались 10 человек.

Ирина Пичурина