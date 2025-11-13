Жительницу Асбеста признали виновной в гибели двух детей во время пожара

В Асбесте 23-летнюю жительницу признали виновной в гибели двух детей во время пожара по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), сообщил старший помощник руководителя управления СКР по Свердловской области Александр Шульга. Она будет отбывать наказание в колонии-поселении в течение 2,5 лет.

Напомним, пожар произошел 28 июля в двухкомнатной квартире на первом этаже дома на ул. Московская. Следствие установило, что мать оставила трехлетнюю дочь и четырехлетнего сына без присмотра — на допросе она сказала, что ненадолго ушла к подруге. Дети дома нашли газовую зажигалку и подожгли мебель. Причиной смерти стало острое отравление окисью углерода с развитием острой дыхательной недостаточности — девочка была найдена без признаков жизни, мальчик скончался в машине скорой помощи.

Ирина Пичурина