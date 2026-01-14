Российский паспорт сровняли с турецким

Вчера международная консалтинговая фирма Henley & Partners опубликовала новый индекс паспортов мира, в котором страны ранжируют по количеству безвизовых направлений, доступных их гражданам. Первое место осталось у прошлогоднего лидера, Сингапура, паспорт которого позволяет посещать без визы 192 страны. Второе место поделили Япония и Корея, а третье — Дания, Люксембург, Испания, Швеция, Швейцария. Российский паспорт, с которым можно посетить без визы 113 стран, занял 46-ю строчку, разделив ее с паспортом Турции. Паспорт США, который в прошлом году вылетел из мирового топ-10, в этом году вернулся в десятку.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Новый рейтинг паспортов мира от Henley & Partners за 2026 год подготовлен совместно с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA). Составители рейтинга отмечают, что «хотя рекордное количество паспортов мира находится в верхней части рейтинга, страны, которые находятся внизу, остаются все более изолированными от остального мира — это подчеркивает расширяющийся глобальный разрыв в мобильности». Так, например, находящийся на первом месте паспорт Сингапура позволяет посетить без визы 192 страны мира, а находящийся на последнем месте паспорт Афганистана лишь 24 страны мира — таким образом, разрыв между первым и последним местом составляет 168 стран. При этом в 2006 году, когда был впервые составлен этот рейтинг, разрыв между первым и последним местом составлял 118 стран.

«За последние 20 лет глобальная мобильность значительно увеличилась, но выгоды от этого процесса распределялись неравномерно»,— отметил Кристиан Келин, председатель совета директоров Henley & Partners. Дисбаланс усиливается на фоне продолжающегося роста спроса на международные поездки. По прогнозам IATA, в этом году авиакомпании перевезут более 5,2 млрд пассажиров по всему миру. «У большего числа людей появляется экономическая свобода для путешествий, но при этом все больше граждан понимают, что одного паспорта уже недостаточно для активного пересечения границ»,— подчеркнул генеральный директор IATA Вилли Уолш.

В верхней части рейтинга по сравнению с прошлогодним произошли минимальные изменения.

На первой строчке остался Сингапур.

На второй строчке к Южной Корее (безвизовый въезд в 188 стран) присоединилась Япония.

Третье место разделили сразу несколько европейских стран — Дания, Люксембург, Испания, Швеция, Швейцария, чьи паспорта позволяют посещать без визы 186 стран мира.

Российский паспорт в рейтинге 2026 года оказался на 46-й строчке вместе с турецким.

Одной строчкой выше оказался паспорт Венесуэлы (безвизовый въезд в 118 стран мира). В прошлом году российский паспорт находился ниже — на 50-й строчке, несмотря на то что количество стран с безвизовым въездом было больше — 114 стран. Подняться на несколько строчек российскому паспорту в этом году позволило не увеличение числа стран с безвизовым въездом, а уплотнение мест в верхней части индекса — третье место разделили сразу пять стран.

Паспорт США (безвизовый въезд в 179 стран мира), который в прошлом году впервые вылетел из топ-10, в этом году вернулся в первую десятку, расположившись между паспортом Малайзии (180 стран) и Болгарии (178 стран).

Авторы отмечают, что за 20 лет составления рейтинга наиболее существенный прогресс показал паспорт ОАЭ «благодаря устойчивому дипломатическому сотрудничеству и либерализации визового режима». Если в 2006 году с этим паспортом можно было посетить без визы лишь 35 стран, то сейчас — 184 страны. Это позволило паспорту ОАЭ подняться на 57 позиций — до пятого места в рейтинге.

Евгений Хвостик