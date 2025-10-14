Американский паспорт не попал в десятку

Консалтинговая компания Henley & Partners представила новый индекс паспортов, в котором страны ранжируют по количеству безвизовых направлений, доступных их гражданам. На первом месте остался Сингапур, а США впервые вылетели из топ-10, заняв лишь 12-е место. Российский паспорт также утратил свои позиции, опустившись с 46-го места на 50-е — сразу после венесуэльского и молдавского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Бычков, Коммерсантъ Фото: Алексей Бычков, Коммерсантъ

В индексе паспортов за 2025 год первые три строчки занимают страны Азии: на первом расположился Сингапур, граждане которого могут посещать без визы 193 из 227 стран и юрисдикций, на втором — Южная Корея (190 стран), на третьем — Япония (189 стран).

Henley & Partners отмечает, что «впервые с момента создания индекса паспортов Henley Passport Index 20 лет назад США больше не входят в десятку самых влиятельных паспортов мира»: «Американский паспорт, занимавший в рейтинге 2014 года 1-е место, теперь опустился на 12-е место, разделив его с Малайзией, чьи граждане имеют безвизовый доступ лишь в 180 из 227 стран мира».

Составители рейтинга объяснили, что снижение рейтинга паспорта США обусловлено рядом изменений, произошедших за последний год.

В апреле Бразилия ввела визы для граждан США после того, как безвизовый режим для бразильцев отменили США. За этим последовали корректировки визового режима со стороны Папуа—Новой Гвинеи и Мьянмы. Совсем недавно запуск Сомали новой системы электронных виз (eVisa) и решение Вьетнама исключить США из списка стран, присоединившихся к программе безвизового режима, «нанесли последний удар, вытеснив страну из первой десятки».

Председатель правления Henley & Partners Кристиан Келин отметил, что эти, казалось бы, незначительные изменения привели к масштабным последствиям. «Снижение роли паспорта США за последнее десятилетие — это не просто перестановка в рейтингах, это сигнал о фундаментальном сдвиге в глобальной мобильности и динамике “мягкой силы”. Страны, исповедующие открытость и сотрудничество, стремительно вырываются вперед, в то время как те, кто опирается на прежние привилегии, остаются позади»,— подчеркнул господин Келин. Заметное снижение в рейтинге пережил и паспорт Великобритании, опустившись на самую низкую для себя позицию (восьмую), хотя еще год назад британский паспорт был на шестом месте, а в 2015 году возглавлял рейтинг.

В первой десятке рейтинга 2025 года разместились такие страны, как Германия, Италия, Люксембург, Испания, Швейцария (4-е место, безвизовый въезд в 188 стран мира); Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Ирландия, Нидерланды (5-е место, 187 стран); Греция, Венгрия, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Швеция (6-е место, 186 стран); Австралия, Чехия, Мальта, Польша (7-е место, 185 стран); Хорватия, Эстония, Словакия, Словения, Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания (8-е место, 184 страны); Канада (9-е место, 183 страны); Латвия и Лихтенштейн (10-е место, 182 страны).

В самом низу рейтинга традиционно расположились такие страны, как Афганистан, граждане которого могут въехать без визы лишь в 24 страны (106-е место), Сирия (26 стран, 105-е место) и Ирак (29 стран, 104-е место).

Российский паспорт в рейтинге этого года занял 50-е место (безвизовый режим с 114 странами), расположившись между Молдовой (48-е место, 121 страна), Венесуэлой (49-е место, 118 стран) и Турцией (51-е место, 113 стран). По итогам 2024 года российский паспорт занимал 46-е место.

Евгений Хвостик