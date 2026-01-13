Boeing впервые с 2018 года обошел Airbus по продажам

Крупнейшие мировые производители гражданских самолетов, американская корпорация Boeing и европейский концерн Airbus, сообщили о результатах своей деятельности по итогам прошлого года. Количество новых заказов Boeing составило 1173 самолета, а Airbus — 1 тыс. Таким образом, американская компания впервые с 2018 года обошла европейскую по числу продаж новых лайнеров. При этом по количеству поставленных клиентам самолетов Airbus по-прежнему обгоняет Boeing — 793 и 600 лайнеров соответственно.

После двух авиакатастроф самолетов Boeing 737 Max в 2018 и 2019 годах и последующих разбирательств количество новых заказов на американские лайнеры в мире резко сократилось. В 2020 году поставки Boeing достигли минимума в XXI веке — всего 157 самолетов.

Boeing сменил руководство, выплатил многомиллионные компенсации пострадавшим от катастроф и штрафы регуляторам. Начиная с 2021 года число заказов на Boeing и поставки стали расти. Airbus также наращивал число заказов и поставок, однако по мере выхода Boeing из кризиса темпы роста у Airbus начали постепенно снижаться.

Евгений Хвостик