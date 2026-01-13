Более 215 тысяч проездных билетов купили екатеринбуржцы за два месяца

В Екатеринбурге за ноябрь и декабрь 2025 года было продано 215 388 месячных проездных билетов для общественного транспорта, что на 32 тыс. больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщили в мэрии. Рост продаж связан с введением нового тарифного меню.

При этом в ноябре и декабре екатеринбуржцы купили в 10 раз больше проездных абонементов по сравнению с октябрем, когда новое тарифное меню еще не действовало. С начала 2026 года жители города приобрели около 100 тыс. проездных.

Напомним, с 1 ноября в Екатеринбурге стоимость одной поездки в общественном транспорте подняли с 33 руб. до 42 руб., из-за чего городские власти ввели новый единый безлимитный проездной билет на все виды транспорта, снизив его стоимость с 2500 рублей до 1500 руб. Также доступнее стал студенческий безлимитный проездной – его стоимость снизилась с 1 700 до 1 200 руб.

До конца декабря также действовала скидка на проезд при оплате через QR-код — стоимость проезда со скидкой составляла 33 руб. В сентябре глава Свердловской области Денис Паслер объявил о введении бесплатного проезда на транспорте Екатеринбурга для школьников, студентов колледжей и техникумов, а также обучающихся на программах допобразования.

Полина Бабинцева