Рашид Рахимов ушел со своего места

Казанский «Рубин» отреагировал на крайне неудачные выступления в конце прошлого года увольнением уже в начале года нынешнего главного тренера клуба Рашида Рахимова. Вместо него команду, судя по всему, возглавит испанец Франк Артига — наставник с очень специфическим опытом работы в России. Это Артига в прошлом сезоне возглавлял обанкротившиеся «Химки», которые, несмотря на финансовую катастрофу, вполне пристойно с точки зрения именно спортивных результатов завершили чемпионат России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рашид Рахимов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Рашид Рахимов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Казанский «Рубин», который, как и остальные клубы Российской премьер-лиги, в эти дни начинает подготовку ко второй части ушедшего в декабре на перерыв сезона, 13 января объявил о досрочном расторжении контракта с главным тренером Рашидом Рахимовым. Срок его действия истекал летом.

В заявлении главы правления клуба Марата Сафиуллина, опубликованном в клубном Telegram-канале, Рахимову выражается благодарность за «вклад в развитие команды в непростой для нее период». Под «непростым периодом» имеется в виду, видимо, в первую очередь тот момент, когда опытный тренер, которому 60 лет, появился в «Рубине». В апреле 2023 года тот еще играл в Первой лиге, втором по рангу дивизионе. С Рахимовым он вышел в элитный и там демонстрировал стабильность, не покидая примерно соответствующую его возможностям и привычную для наставника нишу для крепких середняков. В 2024 году «Рубин» финишировал в чемпионате России на восьмом месте, в 2025-м — на седьмом. Находясь на этой же позиции, он ушел и на зимний перерыв в текущем первенстве.

К отставке Рашида Рахимова, судя по всему, привел вполне конкретный отрезок. Неплохо стартовав в текущем сезоне, на излете прошлого года команда внезапно стала играть на уровне аутсайдеров. В семи матчах чемпионата с середины октября она одержала одну-единственную победу — над соседом по турнирной таблице «Ахматом».

В этой же встрече она забила и свой единственный гол за полтора месяца, предшествовавшие зимней паузе. Кроме того, «Рубин» провалился во втором по значимости внутреннем турнире. Из Кубка России он вылетел, уступив на четвертьфинальной стадии «Пути регионов» тульскому «Арсеналу», играющему в Первой лиге.

Целый ряд медиаресурсов — например, Championat.com, «Матч ТВ» и «Спорт-Экспресс» — уверены, что сменщик Рашида Рахимова уже найден. Им станет испанец Франк Артига, который несколько дней назад по собственному желанию расстался с ангольским клубом «Петру Атлетику». На самом деле вряд ли известный европейской публике Артига — знакомая для тех, кто следит за отечественным футболом, фигура. У него уже есть опыт работы в нем. Правда, этот опыт довольно специфический.

В 2023 году Франка Артигу пригласил клуб «Родина» из Первой лиги, а летом 2024-го на него обратил внимание представитель Российской премьер-лиги (РПЛ) — подмосковные «Химки». Артига ушел из этой команды в апреле года минувшего, то есть в концовке предыдущего сезона. Но к этому привела отнюдь не спортивная катастрофа, а проблемы совсем иного рода. Испанец попрощался с «Химками», когда все уже знали о том, что те находятся на грани финансового краха и не в состоянии платить своим футболистам, угрожавшим забастовкой. После завершения чемпионата Российский футбольный союз лишил клуб лицензии, позволяющей играть в РПЛ, а затем он приостановил деятельность. Между тем именно спортивные результаты команды, подготовленной Артигой, несмотря на ее беды, смотрелись не такими уж плохими. «Химки» закончили чемпионат на 12-м месте, выше конкурентов, которые попали в зоны прямого вылета и переходных матчей за право остаться в премьер-лиге.

Алексей Доспехов