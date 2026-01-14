Интерес россиян к сериалам в новогодние праздники упал на треть

Индекс зрительского интереса к сериалам в первую неделю новогодних праздников упал на треть по сравнению с прошлым годом. По данным «Кинопоиска», с 29 декабря по 4 января он составил 8,6 тыс. баллов против 12,5 тыс. годом ранее.

Топ-5 возглавил финальный сезон американского хита «Очень странные дела» (Netflix). Единственным российским проектом в лидерах стали «Ландыши» от Wink. Доля внимания к американским сериалам выросла до 27%, а интерес к корейским проектам, напротив, снизился.

В «Кинопоиске» отмечают, что каникулярная доля интереса к российским сериалам осталась на уровне 39%, хотя в топ-20 их попало меньше. Снижение индекса аналитики связывают с отсутствием ярких новинок и смещением спроса. «Нового "Слова Пацана" не получилось, поэтому спрос просто вернулся к нормальным значениям», — считает директор департамента новых технологий J`son and Partners Consulting Дмитрий Колесов.

По данным онлайн-кинотеатров, лидером по просмотрам стала новая комедия ТНТ «Невероятные приключения Шурика». В Kion и Premier также отмечали высокий спрос на семейный и развлекательный контент.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Новый год не по сезонам».