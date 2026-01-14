Новый год не по сезонам

В праздничные дни конца старого—начала нового года у россиян снизился интерес к сериалам. Наибольшее внимание привлекли американские проекты, топ рейтинга возглавил сериал братьев Даффер «Очень странные дела». При этом из отечественных картин в топ рейтинга попала только одна. Показатели интереса в целом могут быть связаны и со смещением его в сторону «проверенных проектов», считают эксперты.

“Ъ” ознакомился с данными индекса «Кинопоиск Pro» (измеряет интерес зрителей к сериалам) с 29 декабря 2025 года по 4 января 2026 года. Из них следует, что сериалы за первую половину новогодних праздников набрали 8,6 тыс. баллов интереса против 12,5 тыс. за аналогичный период прошлого года (30 декабря 2024 года — 5 января 2025 года). Это указывает на общее снижение интереса пользователей к контенту. Общий индекс за весь период праздников показал падение до 19,4 тыс. с 27,1 тыс.

Индекс формируется за счет анализа действий людей по поиску информации о сериалах, переходов и посещения интернет-страниц, включая телеканалы, онлайн-кинотеатры, видеосервисы. Используются данные «Яндекса» и Google.

Большую часть топ-5 сериалов за первую половину новогодних праздников заняли американские картины. Лидером стал флагманский сериал от Netflix «Очень странные дела» режиссеров Мэтта и Росса Дафферов (США; 1014 баллов), в конце прошлого года вышел его пятый, заключительный сезон. На втором месте — проект от платформы Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) «Ландыши» (Россия; 436 баллов), на третьем — сериал Fallout от Amazon Prime Video по мотивам одноименной игры (США; 113 баллов). Топ замыкают приквел к фильмам по роману Стивена Кинга «Оно» от Андреса Мускетти «Оно: Добро пожаловать в Дерри» (США, Канада; 106 баллов) и канадский релиз «Жаркое соперничество» (87 баллов). В прошлом году топ-5 индекса формировали корейская «Игра в кальмара» и отечественная «Бригада» 2002 года, а также новые российские сериалы.

В «Кинопоиске» оценили, что лидером по собранной аудитории стала новая адаптация комедии — сериал от ТНТ «Невероятные приключения Шурика». Заметно выросла доля внимания к американским проектам — 27%, однако «Очень странные дела» проиграли во внимании прошлогоднему хиту Netflix «Игра в кальмара», говорят в компании. При этом каникулярная доля интереса к проектам из России осталась неизменной — 39%, хотя в топ-20 попало 10 российских сериалов против 13 в прошлом году, замечают там.

Гендиректор онлайн-кинотеатра Wink Антон Володькин рассказал “Ъ”, что первые две серии проекта «Ландыши. Вторая весна» уже посмотрели 2 млн зрителей. При этом, по его мнению, индекс не отражает общей динамики смотрения в онлайн-кинотеатрах и в компании видят «традиционный для новогодних каникул всплеск смотрения». В Kion замечают, что в период новогодних праздников аудитория онлайн-кинотеатра демонстрировала высокий интерес к оригинальным тайтлам, а также к семейному и развлекательному контенту. В лидерах по просмотрам оказались новый сезон сериала «Сергий против нечисти», фильм «Алиса в Стране чудес» и романтическая комедия «Жека Рассел». Из зарубежных проектов отмечен интерес к культовому «Один дома» и другим. В Premier (входит в «Газпром-медиа холдинг») говорят о лидерстве комедии «Невероятные приключения Шурика», далее — комедий «По-братски» и «Стажер по-русски». В «Иви» и Okko отказались от комментариев.

Уменьшение индекса на треть — это обвал, который может быть связан с отсутствием ярких новинок и смещением спроса в сторону «проверенных проектов», считает директор департамента новых технологий J’son and Partners Consulting Дмитрий Колесов. «Наше исследование российских сериалов с 5 по 12 декабря показало, что в топ-3 отечественных сериалов вошли сиквелы "Папины дочки. Новые", "Фишер 2", "Лихие 2"»,— добавляет он. На снижение индекса интереса мог повлиять и выход в кинопрокат ярких новогодних новинок, среди которых «Чебурашка 2», новые «Простоквашино» и «Буратино», которые перетянули на себя внимание, считает главный редактор «Кино-театр.ру» Жан Просянов. Совокупный бокс-офис новогодних праздников составил рекордные 10,3 млрд руб.

