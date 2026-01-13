Депутат Башанкаев назвал главврача больницы №1 в Новокузнецке грамотным специалистом

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья, хирург Бадма Башанкаев назвал главного врача Новокузнецкой ГКБ №1 Виталия Хераскова опытным и именитым специалистом.

Главврач Новокузнецкой ГКБ №1 Виталий Херасков

Фото: архив Виталия Хераскова

Ранее стало известно, что за новогодние праздники в акушерском стационаре больницы умерли девять младенцев.

«Главный врач, который возглавлял этот перинатальный центр, очень опытный и очень именитый, — сказал господин Башанкаев в эфире «Соловьев Live». — Он именитый анестезиолог, реаниматолог. Он очень грамотный специалист» (цитата по ТАСС). Депутат призвал дождаться результатов проверки правоохранительных органов.

Сегодня губернатор Кемеровской области Илья Сердюк отстранил Виталия Хераскова от должности. По факту гибели детей СКР возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). Акушерский стационар закрыт на карантин из-за вспышки респираторного заболевания. Проверке подвергнут все роддома региона.

По данным Минздрава Кемеровской области, с 1 декабря 2025 года по 11 января 2026 года роддом принял 234 родов. За это время 17 детей родились в тяжелом состоянии.

