Все роддома Кузбасса проверят после смерти младенцев в Новокузнецке

В Кузбассе проверят все роддома после смерти девяти новорожденных в городской больнице № 1 в Новокузнецке. Об этом сообщил губернатор региона Илья Сердюк.

«Потеря ребенка — невосполнимая утрата для родителей. Нам важно, чтобы такая ситуация никогда не повторилась»,— написал господин Сердюк в Telegram-канале. Провести проверку он поручил министру здравоохранения Кузбасса Андрею Тарасову. Все роддома и перинатальные центры, по словам губернатора, должны быть готовы «к самым сложным случаям».

Сейчас акушерский стационар в Новокузнецке закрыт на карантин из-за вспышки респираторного заболевания. По данным Минздрава Кузбасса, с 1 декабря по 11 января в нем приняли 234 родов, 17 детей появились на свет в крайне тяжелом состоянии. Главврача больницы Виталия Хераскова временно отстранили от должности. Возбуждено уголовное дело о халатности и причинении смерти по неосторожности.