С выкупающей искренностью

Акции «Европлана» взлетели на 16% после объявления Альфа-банком цены оферты, которая значительно превысила их текущую стоимость. Участники рынка не исключают, что столь щедрое предложение приведет к тому, что миноритарии принесут на выкуп почти все свои акции, в том числе на опасениях делистинга этих ценных бумаг. Однако в банке отмечают, что рассчитывают на сохранение публичного статуса «Европлана» и рост его привлекательности для инвесторов в ближайшие три года.

Публикация оферты Альфа-банка в адрес миноритариев «Европлана» в середине торговой сессии Московской биржи 13 января вызвала резкий подъем стоимости акций лизинговой компании. Котировки поднимались до отметки 651 руб., максимального значения за пять месяцев и на 16% выше закрытия предыдущего дня. Объем торгов превысил 3,4 млрд руб., что стало рекордным значением для этих бумаг с начала вторичных торгов 29 марта 2024 года.

Согласно сообщению банка, цена оферты составит 677,9 руб., тогда как в это время цена на бирже составляла около 568 руб. При этом в конце прошлого года Альфа-банк закрыл сделку по приобретению 87,5% акций «Европлана» у холдинга SFI за 50,8 млрд руб. (см. “Ъ” от 26 декабря 2025 года). Согласно законодательству, новый собственник крупного пакета обязан выставить оферту миноритариям по цене не ниже, чем средневзвешенная биржевая цена за предшествующие шесть месяцев (около 580 руб.). Поэтому взлет котировок был связан именно с тем, что цена оферты оказалась значительно выше, чем предполагали инвесторы. «Банк делает жест доброй воли и выкупает бумаги с премией не только к средней цене за полгода, но значительно выше рыночной цены на бирже»,— объясняет начальник отдела инвестиционного консультирования ИК «Велес-Капитал» Дмитрий Сергеев.

Впрочем, до величины выставленной оферты цена не поднялась. По мнению аналитика инвесткомпании «Цифра брокер» Ивана Ефанова, это связано с навесом ценных бумаг со стороны спекулянтов, которые постарались «зафиксировать прибыль как можно скорее».

Однако участники рынка не исключают дальнейшего подъема котировок. «Скорее всего, цена зафиксируется чуть ниже цены выкупа с учетом издержек инвесторов в виде налогов от такой арбитражной сделки и будет находиться на этом уровне вплоть до самого выкупа»,— оценивает заместитель гендиректора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрий Леснов.

Альфа-банк собирается приобрести 14,25 млн акций «Европлана», что составляется 11,9% уставного капитала.

Опрошенные “Ъ” эксперты оценили free float лизинговой компании в 12,5%, из которых 1% (около 1,2 млн акций) находится в распоряжении менеджмента. Участники рынка полагают, что апсайд в цене оферты сподвигнет почти всех инвесторов продать акции и зафиксировать значительную прибыль.

«Инвесторы, кроме менеджмента, принесут на оферту 100% бумаг»,— оценивает Дмитрий Сергеев. Ранее руководство компании в Telegram-канале сообщало, что не намерено выставлять свою долю в случае оферты.

По мнению господина Сергеева, щедрое предложение нового акционера связано с тем, что Альфа-банк собирается объединять бизнес «Альфа-лизинга» и «Европлана», из-за чего существует вероятность делистинга акций лизинговой компании. Как объясняет директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Роман Носов, согласно закону «Об акционерных обществах», если после проведения оферты доля владения нового мажоритарного акционера превысит 95%, может последовать обязательный выкуп оставшихся 5% и делистинг бумаг с рынка.

В Альфа-банке заявили, что «цена, предложенная в оферте, соответствует требованиям законодательства». При этом в банке отметили, что рассчитывают на сохранение публичного статуса «Европлана» и считают, что в течение ближайших трех лет компания «сможет выйти на гораздо более высокий уровень и значительно повысить свою привлекательность для инвесторов», в том числе благодаря привлечению экспертизы банка и расширению клиентской базы.

Как считают эксперты, если делистинга не произойдет, с точки зрения бизнеса покупка «Европлана» Альфа-банком является позитивной новостью. «Компания получит доступ к более выгодному финансированию и широкой клиентской базе, что позволит ей укрепить позиции на рынке»,— отмечает Роман Носов. При этом после проведения оферты акции компании будут находиться на уровне 690 руб.— значительно выше нынешней стоимости бумаг, оценивают аналитики.

Андрей Ковалев, Ксения Дементьева