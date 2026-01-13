FT: Лондон и Париж не готовы отправлять военных на Украину без поддержки США

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывают заручиться поддержкой президента США Дональда Трампа в вопросе возможной отправки военных на Украину после завершения конфликта. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

«Без США ничего из этого не произойдет... Все еще неясна позиция Трампа», — сказал изданию один из европейских чиновников. При этом FT отмечает, что неясно, идет ли речь лишь о политической поддержке со стороны США или также о возможном участии американских военных.

6 января Эммануэль Макрон вместе с Киром Стармером и президентом Украины Владимиром Зеленским подписали декларацию о развертывании французских и британских войск на Украине после окончания боевых действий. Документу еще предстоит пройти процедуру одобрения в национальных парламентах.

Позднее Кир Стармер допускал возможность создания французских и британских военных баз на территории Украины. По данным The Times, Париж и Лондон рассматривают вариант направления до 15 тыс. военнослужащих, чьими основными задачами могут стать обслуживание техники, обучение ВСУ и строительство оборонной инфраструктуры.