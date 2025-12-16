Два жителя Черноземья ответят в суде за помощь террористам и их оправдание

В отношении двух жителей Тамбовской и Белгородской областей были утверждены обвинительные заключения по уголовным делам, связанным с участием в террористической деятельности и оправданием терроризма соответственно. Об этом сообщили в региональных прокуратурах. Оба дела были расследованы местными управлениями ФСБ и направлены для рассмотрения во Второй западный окружной военный суд. Имена фигурантов не раскрываются.

Как уточнили в тамбовском ведомстве, 44-летний местный житель обвиняется в содействии террористам (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ, до 15 лет лишения свободы), участии в деятельности террористической организации и прохождении соответствующего обучения (ч. 2 ст. 205.5, ст. 205.3 УК РФ, до 20 лет лишения свободы). По версии следствия, фигурант вступил в одну из запрещенных в России террористических организаций, чтобы завербовать в нее других жителей региона. Затем он прошел специальное обучение, изучил способы вербовки и правила конспирации.

В белгородской прокуратуре отметили, что 37-летний житель обвиняется в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2, до семи лет лишения свободы). Следствие считает, что белгородец в декабре 2024 года разместил в публичном Telegram-чате комментарий, который оправдывал идеологию и практику украинского полка «Азов» (признан в РФ террористическим, запрещен).

В конце прошлой недели Второй западный окружной военный суд признал жителя Белгородской области виновным в публичном оправдании терроризма. Белгородцу назначили штраф в 350 тыс. руб. и запретили администрировать сайты на два года.

Егор Якимов