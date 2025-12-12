Жителя Белгорода оштрафовали на 350 тыс. рублей за оправдание терроризма

Второй западный окружной военный суд признал жителя Белгорода 1966 года рождения виновным в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, максимальное наказание — штраф до 1 млн руб. с лишением права заниматься определенной деятельностью до пяти лет). Об этом сообщили в региональном отделении УФСБ России.

По данным структуры, осужденный оставлял комментарии в Telegram, в которых оправдывал деятельность легиона «Свобода России» (признан в РФ террористическим, запрещен) и организации «Русский добровольческий корпус» (признана в РФ террористической, запрещена).

Суд назначил ему штраф 350 тыс. руб. и запретил быть администратором сайтов на два года.

В декабре «Ъ-Черноземье» сообщал, что жителю Белгорода назначили 17 лет лишения свободы за госизмену и хранение взрывчатки.

Егор Одегов