Премьер-министр Гренландии предпочел Данию при выборе между королевством и США

Гренландия не хочет присоединения к США, заявил премьер-министр автономии Йенс-Фредерик Нильсен. При выборе между США и Данией он предпочел, чтобы остров остался частью королевства.

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен

Фото: Ritzau Scanpix / Reuters Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен

Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

«Сейчас мы сталкиваемся с геополитическим кризисом, и если нам придется выбирать между Соединенными Штатами и Данией здесь и сейчас, мы выберем Данию,— сказал господин Нильсен на пресс-конференции в Копенгагене (цитата по The Copenhagen Post).— Всем должно быть ясно одно: Гренландия не хочет принадлежать США, Гренландия не хочет, чтобы ею управляли США».

12 января Конгресс США внес на рассмотрение проект «Об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата». Президент США Дональд Трамп заявлял, что страна нуждается в Гренландии для обеспечения национальной безопасности.

До 1953 года Гренландия была колонией Дании. В 2009 году остров получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике, но остался частью королевства.

