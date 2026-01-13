Доля отказов по розничным кредитам превысила 78% в Воронежской области

Доля отказов по всем заявкам на розничные кредиты (потребкредиты, POS-кредиты, кредитные карты, автокредиты и ипотека) в декабре 2025 года составила в Воронежской области 78,4%, увеличившись по сравнению с последним месяцем 2024-го на 3,6 процентного пункта. В списке 30 регионов-лидеров в розничном кредитовании область заняла 28-е место по этому показателю. Данные опубликовало Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) 13 января.

По соседству в рейтинге на 27-м месте расположилась Белгородская область, где доля отказов достигла 78,7%, увеличившись на 4,3 п.п. Другие регионы Черноземья в перечень не вошли.

Наибольшие доли отказов в минувшем декабре были отмечены в Кемеровской (83,7%), Новосибирской (83,2%) и Омской (83,1%) областях. Топ-10 замыкает Челябинская область. По информации «Ъ-Южный Урал», там показатель составил 82,4% при росте на 3,6 п.п.

В среднем по стране доля выросла на 3,7 п.п. до 81,9%. Самая активная динамика роста зафиксирована в Москве (+5,7 п.п.), Республике Татарстан (+5,3 п.п.) и Самарской области (+5,0 п.п.).

Наименьшая доля отказов по розничным кредитам среди 30 регионов-лидеров была отмечена в Удмуртской республике, где ее оценили в 78,1%. «Ъ-Удмуртия» пишет, что рост показателя по сравнению с предыдущим годом составил 3,8 п.п.

«Одобрение розничных кредитов в конце года стабилизировалось, но по-прежнему находится на очень низком уровне. Банки в условиях серьезных ограничений по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой не спешат повышать свой аппетит к риску. С другой стороны, снижения ключевой ставки до нынешнего уровня и стабилизации полной стоимости кредитов пока недостаточно для возвращения на рынок большинства заемщиков хорошего кредитного качества»,— прокомментировал результаты исследования директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Денис Данилов