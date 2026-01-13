Доля отказов на розничные кредиты в Удмуртии увеличилась до 78,1% в декабре

Доля отказов по всем заявкам на розничные кредиты в Удмуртии составила 78,1% в декабре, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Это на 3,8 п. п. больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В среднем по РФ показатель составил 81,9%. Лидирующие позиции по доле отказов среди регионов России заняли Кемеровская (83,7%), Новосибирская (83,2%) и Омская (83,1%) области. Удмуртия заняла 30-е место по стране по доле отказов.

Эксперты отмечают, что несмотря на небольшое увеличение одобрения кредитов в конце года, общий уровень остается крайне низким. Конкуренция за заемщиков с высоким уровнем кредитоспособности усиливается, и банки не спешат повышать аппетит к риску в условиях высокой долговой нагрузки граждан.

Анастасия Лопатина