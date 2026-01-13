В Челябинской области доля отказов по розничным кредитам превысила 82%

В декабре 2025 года доля отказов по заявкам на розничные кредиты в Челябинской области составила 82,4%. По сравнению с декабрем предыдущего года показатель увеличился на 3,6 процентных пункта. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Всего в России доля отказов по розничным кредитам (потребительские кредиты, POS-кредиты, кредитные карты, автокредиты и ипотека) составила 81,9%. Показатель также увеличился на 3,7 процентных пункта в сравнении с декабрем 2024-го.

Наибольшее количество отказов зафиксировали в Кемеровской, Новосибирской и Омской областях. Там доля составила 83,7%, 83,2% и 83,1% соответственно. Наименьшие показатели продемонстрировали в Удмуртии (78,1%), Нижегородской (78,2%), Воронежской (78,4%) и Белгородской (78,7%) областях.

«Одобрение розничных кредитов в конце года стабилизировалось, но по-прежнему находится на очень низком уровне. Банки, в условиях серьезных ограничений по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой, не спешат повышать свой аппетит к риску. С другой стороны, снижения ключевой ставки до нынешнего уровня и стабилизации полной стоимости кредитов пока недостаточно для возвращения на рынок большинства заемщиков хорошего кредитного качества»,— прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.