Reuters: 2 тыс. человек погибли при протестах в Иране

Во время протестов в Иране погибли около 2 тыс. человек, заявил Reuters неназванный иранский чиновник. Он обвинил «террористов» в гибели мирных жителей и сотрудников сил безопасности. В ООН говорят о сотнях жертв протестов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Похороны сотрудника сил безопасности, погибшего в ходе беспорядков в Иране (Тегеран, январь 2026 года)

Фото: IRIB / Handout / Reuters Похороны сотрудника сил безопасности, погибшего в ходе беспорядков в Иране (Тегеран, январь 2026 года)

«Этот цикл ужасающего насилия не может продолжаться. Иранский народ и его требования справедливости, равенства и правосудия должны быть услышаны»,— прокомментировал верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

Как пишет издание Iran International, речь идет о 12 тыс. погибших при демонстрациях. Большая часть из них — в течение двух ночей. Официального подтверждения этой информации нет, однако издание сообщает, что руководствовалось данными источников в Корпусе стражей исламской революции, а также собеседника, близкого к Высшему совету национальной безопасности Ирана.

Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года, причиной стал обвал национальной валюты и резкое повышение цен. Участники акций требуют смены политического режима. С 8 января в Иране отключен интернет, арестованы более 10 тыс. человек. Президент США Дональд Трамп грозил нанести удары по территории Ирана в ответ на расстрел протестующих.

