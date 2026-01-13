Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Нападающий «Локомотива» Сурин вернулся на лед

Форвард ярославского ХК «Локомотив» Егор Сурин вернулся к ледовой практике. Об этом сообщается в соцсетях клуба.

Фото: ХК «Локомотив»

22 декабря Сурина включили в список травмированных. Позже «Матч ТВ» сообщило, что нападающий сломал руку в ходе домашнего матча против омского «Авангарда» 20 декабря.

Ближайший матч «Локомотива» состоится 14 января в Нижнем Новгороде. Егор Сурин по состоянию на 13 января остается единственным травмированным игроком «Локомотива».

Алла Чижова

