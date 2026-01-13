Международные резервы России за неделю выросли на $11 млрд

Международные резервы России на 26 декабря достигли $763,9 млрд, сообщил Банк России. По сравнению с показателем на 19 декабря, когда резервы составляли $752,6 млрд, их объем увеличился на $11,3 млрд.

Таким образом, за неделю рост резервов составил 1,5%. В регуляторе уточнили, что увеличение произошло в основном за счет положительной переоценки активов.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. В их структуру входят средства в иностранной валюте, монетарное золото, специальные права заимствования (СДР), резервная позиция в Международном валютном фонде, а также другие резервные активы.