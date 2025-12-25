Международные резервы России достигли рекордных $752,6 млрд

Международные резервы России в период с 12 по 19 декабря выросли на 1,6% — до $752,6 млрд, установив тем самым новый рекорд. Это следует из информации на сайте Банка России (ЦБ).

По состоянию на 12 декабря международные резервы страны составляли $741 млрд. За прошлый год активы выросли на 1,8% и к 1 января 2025 года достигали $609,1 млрд.

Международные золотовалютные резервы России — это высоколиквидные иностранные активы, которыми распоряжаются ЦБ и правительство. Резервы включают монетарное золото, специальные права заимствования, резервную позицию в МВФ и средства в иностранной валюте.