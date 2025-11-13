Правительство предложило предоставить дополнительный отпуск некоторым ветеранам боевых действий

Правительство России внесло на рассмотрение Государственной думы законопроект о предоставлении лицам, которые направляются в зону СВО для «обеспечения выполнения задач», дополнительного отпуска.

Вместе с ними, согласно пояснительной записке, на отпуск смогут претендовать те, кто обеспечивал «выполнение специальных задач» в Афганистане (с 1979 по 1989 год) и в Сирии (с 2015 года). Все эти категории по российскому законодательству приравнены к ветеранам боевых действий.

Законопроект, в частности, касается гражданского персонала, задействованного Минобороны РФ. К примеру, для обслуживания сложной военной техники.

Предоставляемый отпуск — неоплачиваемый, он предоставляется на срок до 35 календарных дней в году. Согласно уже существующей льготе, ветераны этих категорий вправе использовать ежегодный отпуск в удобное для них время.

Представителем правительства при рассмотрении законопроекта в парламенте назначен статс-секретарь – заместитель главы МЧС Денис Попов.

Степан Мельчаков