В Ярославской области подорожали путевки в детские лагеря

В Ярославской области на 2026 год установлена новая стоимость путевок в детские лагеря. Соответствующее постановление регионального правительства подписал губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Стоимость одного дня пребывания ребенка в лагере с дневным пребыванием, организованном образовательной организацией, составит 218 руб. (203 руб. в 2025 году) без торговой наценки и 334 руб. (было 311 руб.) с торговой наценкой.

Общая цена путевок, которые оплачиваются из областного бюджета, будет следующей: для летних лагерей с круглосуточным пребыванием на 21 день — до 21048 руб. (было 19 186 руб.), на 14 дней — до 14034 руб. (12 792 руб.). Путевки в санаторные лагеря круглогодичного действия на 21 день обойдутся до 26140 руб. (23 829 руб.), а на две недели — до 17428 руб. (15 887 руб.).

Размер компенсации составит 10524 руб. при покупке путевки на 21 день или 7017 руб. на 14 дней, если средний ежемесячный совокупный доход семьи заявителя, приходящийся на каждого члена семьи, не превышает 36588 руб.

Алла Чижова