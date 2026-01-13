ГК ИНСИТИ и ГК «АЛЮТЕХ» подписали соглашение о сотрудничестве

Группа компаний ИНСИТИ и группа компаний «АЛЮТЕХ» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве.

Фото: пресс-служба ГК ИНСИТИ

Документ закрепил договоренность о регулярных поставках алюминия для объектов строительства ГК ИНСИТИ.

— Мы всегда выбираем надежных поставщиков, зарекомендовавших себя высокими стандартами качества и безупречной репутацией. Уверены, что наше сотрудничество с группой компаний «АЛЮТЕХ» сможет обеспечить гарантию еще более высокого качества наших проектов. Рад, что мы смотрим в одну сторону и наши компании ориентированы на высокий результат,— прокомментировал учредитель группы компаний ИНСИТИ Роман Саркисов.

Стороны подчеркнули значимость подписания официального соглашения, закрепившего многолетнее плодотворное партнерство компаний.

— Рады подписанию официального соглашения с федеральным застройщиком. Это означает, что мы уверенно смотрим в будущее и строим надежные отношения и объекты. Для нас важна совместная работа вовлеченных команд — «АЛЮТЕХА» и ИНСИТИ. Уверен, мы успешно реализуем все задуманное, а наши отношения будут только развиваться,— отметил первый заместитель генерального директора ГК «АЛЮТЕХ» Владимир Архипов.

