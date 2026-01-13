Роспотребнадзор начал проверку в роддоме в Новокузнецке после гибели младенцев

Роспотребнадзор направил в Новокузнецк группу сотрудников и экспертов для проведения эпидемиологического расследования и лабораторных исследований в городском роддоме. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Поводом для проверки стала гибель девяти новорожденных в стационаре в период новогодних праздников. В настоящее время акушерский стационар №1 Новокузнецкой ГКБ закрыт из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией.

По данным Минздрава Кузбасса, с 1 декабря по 11 января в учреждении приняли 234 родов, при этом 17 детей родились в крайне тяжелом состоянии. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности. Ранее в адрес персонала акушерского стационара №1 Новокузнецкой ГКБ уже поступали многочисленные жалобы.