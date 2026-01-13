Пассажиропоток самарского метрополитена в 2025 году превысил 11,5 млн человек

Пассажиропоток самарского метрополитена в 2025 году составил 11,56 млн человек. Это следует из статистических данных, опубликованных на официальном сайте муниципального предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В среднем за сутки самарским метро пользовались 31,671 тыс. человек. По сравнению с 2024 годом пассажиропоток снизился на 8,1%. Годом ранее он составлял 12,581 млн человек.

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев заявил в ноябре прошлого года, что региональные власти рассматривают возможность строительства новых станций метро в Самаре. Губернатор отметил, что совместно с Российским университетом транспорта определили важность развития трамвайной системы. Также специалисты увидели необходимость строительства пяти новых станций метрополитена.

Самарский метрополитен работает с конца декабря 1987 года. Изначально его первая очередь состояла из четырех станций. На сегодняшний день самарское метро представлено одной линией, которая включает десять станций. Сейчас возле площади Куйбышева ведется строительство станции «Театральная», которую планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году. В настоящее время завершена проходка обоих тоннелей к будущей станции, также ведется укладка рельсов.

Андрей Сазонов