Вячеслав Федорищев заявил о необходимости дальнейшего развития самарского метро

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что региональные власти рассматривают возможность строительства новых станций метро в Самаре. Губернатор отметил, что совместно с Российским университетом транспорта определили необходимость развития трамвайной системы. Также специалисты увидели необходимость пяти новых станций метрополитена.

По словам главы региона, для развития подземки в Самаре необходима поддержка федерального бюджета, например, это может быть инфраструктурный кредит. Что касается локации возможных новых станций, то речь идет о районе железнодорожного вокзала и направления в сторону набережной.

Самарский метрополитен работает с конца декабря 1987 года. Изначально его первая очередь состояла из четырех станций. На сегодняшний день самарское метро представлено одной линией, которая включает десять станций. Сейчас возле площади Куйбышева ведется строительство станции «Театральная», которую планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году. В настоящее время завершена проходка обоих тоннелей к будущей станции, также началась укладка рельсов.

Андрей Сазонов