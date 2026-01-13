Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира WTA 500 в Аделаиде

Россиянка Мирра Андреева пробилась в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 500 в австралийской Аделаиде. Призовой фонд соревнований превышает $1,2 млн.

В матче второго круга Мирра Андреева, занимающая восьмое место в рейтинге WTA, обыграла 45-ю ракетку мира чешку Марию Боузкову. Теннисистки провели на корте 1 час 9 минут. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1. Следующей соперницей россиянки станет победительница встречи между австралийками Майей Джойнт (32) и Айлой Томлянович (76).

Ранее свое выступление на турнире завершила 33-я ракетка мира Анна Калинская. Во втором круге она со счетом 2:6, 6:3, 6:7 (6:8) уступила канадке Виктории Мбоко, располагающейся на 17-й строке рейтинга WTA.

Турнир в Аделаиде завершится 17 января. В прошлом году победительницей стала американская теннисистка Мэдисон Киз.

Таисия Орлова