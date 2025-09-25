КТК возобновил погрузку танкеров на терминале после остановки из-за налета БПЛА

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) возобновил погрузку нефти на морском терминале вечером 24 сентября. Об этом сообщила пресс-служба КТК в Telegram-канале.

24 сентября в Новороссийске объявили тревогу из-за ударов беспилотников и безэкипажных катеров (БЭК) со стороны Украины. Из-за этого на морском терминале КТК приостановилась погрузка танкеров.

«Данное действие является регулярным при объявлении вышеуказанного сигнала. Погрузка возобновляется после отмены сигнала и в зависимости от актуальных погодных условий»,— сообщили в пресс-службе КТК.

В результате вчерашней атаки на Новороссийск погибли два человека. Еще 12 — пострадали, в том числе два сотрудника КТК. В пресс-службе консорциума сообщили, что их работники получают первую медицинскую помощь, им проводят хирургические операции.