Мерц спрогнозировал падение режима в Иране в ближайшие недели

Канцлер Германии Фридрих Мерц ожидает скорой смены власти в Иране. По его мнению, массовые протесты в стране указывают на то, что «мы наблюдаем последние дни и недели этого режима».

«Если режим может оставаться у власти только за счет насилия, то ему фактически конец», — полагает господин Мерц (цитата по Tagesschau).

Канцлер отметил мужество участников демонстраций и призвал иранские власти «защищать свое население, а не угрожать ему». Протестующие мирно требовали свободы, это их законное право, добавил он.

Массовые акции в Иране начались в конце прошлого года на фоне падения курса национальной валюты и стремительного роста цен. Протестующие требуют смены политического режима. Правозащитники заявляли о не менее чем 500 погибших. Reuters 13 января со ссылкой на иранских чиновников сообщил о 2 тыс. погибших. Сын свергнутого в 1979 году иранского шаха Реза Пехлеви заявил о разработке плана перехода власти в стране.

