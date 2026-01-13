МЧС Свердловской области возобновляет работу официального Telegram-канала

Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области возобновила работу официального Telegram-канала. В новогодние праздники ведомство объявило об уходе из Telegram. «Не теряй нас — мы теперь в Max»,— заявляли в региональном МЧС. Но уже 13 января появилось сообщение, что Telegram-канал возобновляет работу.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Несколько дней назад мы прощались с вами в этом канале, но… жизнь вносит свои коррективы! Рады сообщить, что телеграм-канал Главного управления МЧС России по Свердловской области возобновляет работу!»,— говорится в сообщении.

Спасатели добавили, что продолжат публиковать материалы в Max.

Внедрять национальный мессенджер Max в регионах Уральского федерального округа (УрФО) начали в 2025 году. Власти заверили, что платформа «повысит эффективность работы» чиновников, позволит выстроить «интерактивное взаимодействие» с жителями и защитит данные от злоумышленников.

Полина Бабинцева