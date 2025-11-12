«Черный дельфин» рассудит

“Ъ” стали известны подробности второго уголовного дела экс-сенатора Рауфа Арашукова, которого в настоящее время судят за дачу взятки сотрудникам ФСИН. По данным следствия, экс-сенатор не только добивался улучшения условий содержания в колонии «Черный дельфин», но также якобы просил подселить к нему в качестве сокамерника террориста Башира Хамхоева. Выступивший, по версии СКР, посредником адвокат Рустам Галиммулин скрылся. В свою очередь, господин Арашуков, который в ближайшее время намерен дать показания в суде, называет уголовное преследование провокацией, заявляя о нарушении его прав и исчезновении главного свидетеля обвинения.

Рауф Арашуков утверждает, что стал жертвой провокации

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Стартовал процесс по уголовному делу Рауфа Арашукова, обвиняемого в даче взятки в размере 3 млн руб. Разбирательство по делу, поступившему в Ленинский райсуд Оренбурга, является выездным и проходит в ИК-6 «Черный дельфин» для пожизненно осужденных. Там экс-политик отбывает срок за организацию заказных убийств, назначенный ему Мосгорсудом 27 декабря 2022 года. Несмотря на то что в ряде случаев журналисты могут присутствовать на процессах в колониях, как, например, было с оппозиционером Алексеем Навальным в покровской ИК-2, сейчас это невозможно. Как пояснила “Ъ” пресс-секретарь суда Раиса Якупова, это связано с тем, что ИК-6 по Оренбургской области, где слушается дело, имеет статус колонии особого режима.

По версии следствия, взятку в размере 6 млн руб. господин Арашуков решил дать за создание «привилегированных условий отбывания наказания» в «Черном дельфине».

По версии СКР, это непривлечение к дисциплинарной ответственности, предоставление ежемесячных свиданий с семьей, телефонные звонки, возможность без ограничений передавать посылки и передачи, а также трудоустройство в сувенирном цехе и подселение к нему в камеру Башира Хамхоева. Последний по приговору Мособлсуда получил пожизненный срок за подготовку смертника Магомеда Евлоева, совершившего в 2011 году теракт в аэропорту Домодедово, жертвами которого стали 37 человек.

Что касается господина Арашукова, то часть взятки в размере 5 млн руб., как гласит обвинение, предназначалась начальнику УФСИН России по Оренбургской области Сергею Поршину, а еще 1 млн руб.— начальнику оперативного отдела областного УФСИН Александру Нешкову, через которого и велись переговоры. Посредником в них, согласно материалам дела, выступил оренбургский адвокат господина Арашукова Рустам Галиммулин. Господин Нешков сообщил о поступившем предложении сотрудникам ФСБ и согласился поучаствовать в оперативном эксперименте.

По версии обвинения, «не позднее» 14 августа 2024 года адвокат по мессенджеру Telegram отправил силовику геолокацию и фото тайника с 1 млн руб., расположенного на участке местности около села Благословенка Оренбургской области. А 6 октября в другой тайник, находящийся возле зоны отдыха «Дубки» Оренбурга, он положил еще 2 млн руб., сообщив о его местонахождении тем же способом. Деньги были изъяты сотрудниками ФСБ.

Последнюю часть взятки в размере 3 млн руб. экс-сенатор не передал «по независящим от его воли обстоятельствам, в связи с пресечением противоправной деятельности», следует из материалов дела.

Господину Арашукову инкриминировали ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере — от 8 до 15 лет колонии со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки или без такового), а господину Галиммулину — ч. 4 ст. 291.1. УК РФ (посредничество во взяточничестве — от 7 до 12 лет со штрафом в размере до 30-кратной суммы взятки или без такового). Впрочем, последний скрылся от следствия, был объявлен в розыск, а дело в отношении него было выделено в отдельное производство.

Сам господин Арашуков категорически отрицает вину. В заявлении, переданном “Ъ” через своего адвоката Анну Ставицкую, он называет случившееся провокацией со стороны руководства региональной ФСИН и ИК-6. По словам фигуранта, с момента прибытия в «Черный дельфин» на него оказывалось «большое давление» со стороны сотрудников колонии, которые объясняли ему, что «это у нас так принято».

В частности, по версии заключенного, он незаконно и необоснованно привлекался к дисциплинарной ответственности якобы за нецензурные и жаргонные высказывания, в связи с чем его помещали в ШИЗО, а также «подвергался пыткам, угрозам и унижениям».

«Весной 2024 года в "Черный дельфин" приезжала большая комиссия Генпрокуратуры с проверкой, которая выявила множество нарушений, один сотрудник колонии был арестован за избиение осужденного. После этого руководство ИК-6, по словам Арашукова, обвинило его в том, что он якобы способствовал проверке, и давление на него продолжилось»,— прокомментировала “Ъ” дело Анна Ставицкая.

Сам господин Арашуков утверждает, что не «мог и не может» организовывать подобные проверки. В начале лета 2024 года он через адвокатов обратился во ФСИН России с просьбой о переводе его в другую колонию. В это же время его постоянно начал посещать начальник оперативного отдела УФСИН области, который предложил за деньги решить все его проблемы, а также улучшить условия отбывания наказания.

Без намерений передачи денег господин Арашуков согласился на это предложение лишь для того, чтобы оказываемое на него давление «хотя бы на время прекратилось и он спокойно смог дождаться перевода в другую колонию — в Мордовию». Для подтверждения данных обстоятельств он собирается просить суд проверить его показания на полиграфе.

Называя «Черный дельфин» «самой ужасной тюрьмой в России», он утверждает, что главный свидетель обвинения, господин Нешков, так и не был допрошен в суде, так как сразу после его «разработки» уволился и отправился на СВО.

В свою очередь, госпожа Ставицкая добавила, что «для проверки слов Арашукова о примененных к нему пытках» защита намерена ходатайствовать о вызове на процесс 13 сотрудников колонии, а также других осужденных.

«Условия содержания осужденного (Арашукова.— “Ъ”) в учреждении отвечают нормам действующего законодательства. Его права и законные интересы не нарушались. Какого-либо морального или физического давления на него со стороны администрации либо других осужденных не оказывалось и не оказывается. Звонки и свидания с родственниками предоставляются в установленном порядке»,— ответили на запрос “Ъ” в пресс-службе УФСИН по Оренбургской области.

Мария Локотецкая