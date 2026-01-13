Для бывшего сенатора Арашукова запросили 12 лет по делу о взятке

Гособвинение запросило 12 лет колонии и штраф 420 млн руб. для бывшего члена Совета федерации от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову. Его обвиняют в даче взятки в 3 млн руб. сотруднику колонии «Черный дельфин», в которой экс-сенатор отбывает пожизненное заключение. Об этом сообщил «Интерфаксу» адвокат экс-сенатора.

По версии следствия, обвиняемый через адвоката Рустама Галиммулина передал сотруднику УФСИН деньги за обеспечение привилегий в колонии. В частности, Арашуков хотел получить права на свидание с семьей, телефонные звонки, работу в цехе и подселение в камеру террориста Башира Хамхоева. Бывший сенатор планировал передать еще 3 млн руб., однако его действия пресекли правоохранители.

Рустам Галиммулин скрылся от следствия, его объявили в розыск. Сам Рауф Арашуков отрицает вину и называет дело сфабрикованным. Бывший сенатор с 2022 года отбывает в «Черном дельфине» пожизненное за организацию заказных убийств и участие в преступном сообществе.

Подробнее о новом деле — в материале «Ъ» «"Черный дельфин" рассудит».

Никита Черненко