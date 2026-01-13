«Росзарубежнефть» заявила о покупке активов в Венесуэле на рыночных условиях

АО «Росзарубежнефть» купило доли в совместных нефтегазовых предприятиях в Венесуэле на рыночных условиях. Все активы компании принадлежат России, сообщили ТАСС в компании. Такое заявление «Росзарубежнефть» сделала после того, как США захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и в стране сменилась власть. По словам американского президента Дональда Трампа, новое правительство страны собирается передать США до 50 млн баррелей нефти.

«Все активы АО "Росзарубежнефть" на территории Венесуэлы являются собственностью российского государства... Приобретение активов осуществлялось за полную рыночную стоимость после получения соответствующих одобрений регуляторов Венесуэлы»,— указано в заявлении. В «Росзарубежнефти» отметили, что компания намерена дальше развивать активы совместно с венесуэльской стороной и будет исполнять обязательства «в тесной координации со своими международными партнерами».

В декабре 2025 года президент США Дональд Трамп объявил о полной блокаде подсанкционных судов с венесуэльской нефтью. США начали перехватывать танкеры в международных водах. 3 января вооруженные силы США нанесли удары по Каракасу и похитили Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. В Соединенных Штатах их обвиняют в наркотерроризме. Новое правительство Венесуэлы формально возглавила вице-президент Делси Родригес.

По словам Дональда Трампа, США намерены получить от 30 млн до 50 млн баррелей венесуэльской нефти. Средства от их продажи будет контролировать Вашингтон, чтобы «гарантировать их использование на благо народов» двух стран.

«Росзарубежнефть» сотрудничает с государственной нефтегазовой компанией Венесуэлы PDVSA. В стране действуют пять нефтедобывающих совместных предприятий двух компаний, сообщил ТАСС. Они занимаются разработкой месторождений в западном регионе Венесуэлы. В ноябре Нацассамблея Венесуэлы продлила работу совместных с Россией проектов до 2041-го, с дополнительными инвестициями на $616 млн. В первую очередь, речь шла о сотрудничестве с«Росзарубежнефти». Ожидается, что ежедневная добыча составит около 16,6 тыс. барр.