Россия подтвердила настрой на совместные энергетические проекты с Венесуэлой до 2041 года

Президенты России и Венесуэлы планируют последовательную реализацию совместных проектов, в том числе и развитие энергетического сотрудничества до 2041 года. Об этом заявил в интервью «Ъ» посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

По словам дипломата, 11 декабря у президента России Владимира Путина и у президента Венесуэлы Николаса Мадуро состоялся телефонный разговор. Во время беседы они обсудили обоюдный настрой на реализацию совместных проектов, затрагивающих энергетическую отрасль.

«Стратегическое партнерство между нашими странами на протяжении 25 лет динамично развивалось даже в условиях неблагоприятной конъюнктуры»,— сказал посол. Он добавил, что Россия настроена на продолжение «плотного сотрудничества», направленного на развитие обоих государств.

В ноябре парламент Венесуэлы продлил совместную работу венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, попавшей под санкции США, и «Росзарубежнефти» до 2041 года, писал Reuters. В рамках сотрудничества страны продолжат добычу нефти на месторождениях Бокерон и Перия. Предусматривается, что ежедневная добыча составит около 16,6 тыс. баррелей, а общий объем инвестиций в проекты оценивается в $616 млн.

С начала сентября США наносят удары по судам у берегов Венесуэлы, которые, по данным американской разведки, причастны к наркокартелям. В результате ударов погибли более 100 человек. 17 декабря президент США Дональд Трамп объявил Венесуэле «полную и всеобъемлющую» блокаду нефтяных танкеров, находящихся под американскими санкциями.

