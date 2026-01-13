Минздрав направил специалистов в Кузбасс после гибели младенцев в роддоме

Глава Минздрава России Михаил Мурашко направил в Кемеровскую область специалистов из Москвы и Санкт-Петербурга «для проверки работы службы родовспоможения» в Новокузнецком роддоме № 1. Об этом сообщил помощник министра Алексей Кузнецов, передает ТАСС. В новогодние праздники там погибли девять новорожденных.

Специалисты направлены из НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова и Санкт-Петербургского педиатрического университета. Комиссию возглавила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

Роддом закрыли на карантин из-за вспышки респираторного заболевания, главврача больницы Виталия Хераскова временно отстранили от должности. Возбуждено уголовное дело о халатности и причинении смерти по неосторожности.