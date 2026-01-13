Прокурор Ярославской области получил очередной классный чин

Прокурору Ярославской области Клименту Юрздицкому присвоен классный чин государственного советника юстиции третьего класса. Об этом сообщает «Городской телеканал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

В органах прокуратуры господин Юрздицкий работает с 1999 года. В ноябре 2022 года стал заместителем прокурора Тверской области. Указом президента от ноября 2024 года был назначен на должность прокурора Ярославской области на пятилетний срок.

Алла Чижова