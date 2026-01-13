Прокурор Ярославской области получил очередной классный чин
Прокурору Ярославской области Клименту Юрздицкому присвоен классный чин государственного советника юстиции третьего класса. Об этом сообщает «Городской телеканал».
Фото: Прокуратура Ярославской области
В органах прокуратуры господин Юрздицкий работает с 1999 года. В ноябре 2022 года стал заместителем прокурора Тверской области. Указом президента от ноября 2024 года был назначен на должность прокурора Ярославской области на пятилетний срок.