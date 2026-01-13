В Крыму утвердили дополнительные выходные из-за религиозных праздников

В Крыму ввели дополнительные праздничные дни в 2026 году. Нерабочими будут: 20 марта, когда празднуют Ураза-байрам, 13 апреля (Пасха), 29 мая (Курбан-байрам), 1 июня (День Святой Троицы). Соответствующий указ подписал глава Крыма Сергей Аксенов. Документ опубликован на сайте правительства республики.

В Крыму еще в 2023 году сделали выходными два православных и два мусульманских праздника. Аналогичные решения местные власти приняли в 2024 и 2025 годах. Всего в этом году количество рабочих дней составит 247, выходных и праздничных — 118. Ближайшие удлиненные выходные ожидают россиян 21, 22 и 23 февраля.