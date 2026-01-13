РЕН ТВ: первые случаи смерти младенцев в новокузнецком роддоме начали фиксировать 4 января

Первые случаи гибели младенцев в новокузнецком роддоме № 1 стали фиксировать еще 4 января, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник. По его словам, пик смертности пришелся на 8 января: тогда скончались трое новорожденных. Самому младшему из них было три дня.

По информации собеседника телеканала, все младенцы страдали от внутриутробной или неонатальной инфекции. Она развивается в первые недели жизни ребенка и приводит к критическим осложнениям.

Как заявляли в кузбасском минздраве, всего в роддоме № 1 Новокузнецка погибли девять новорожденных. Медучреждение закрыли на карантин из-за вспышки респираторного заболевания, главврача больницы Виталия Хераскова временно отстранили от должности. СКР возбудил уголовные дела о халатности и причинении смерти по неосторожности. В роддоме проводят проверку прокуроры, а также специалисты Роспотребнадзора и Росздравнадзора.

Никита Черненко